Standard BioTools gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Standard BioTools hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Standard BioTools einen Gewinn von -0,090 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at