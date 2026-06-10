Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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10.06.2026 22:09:08
Standard Bots Raises $200 Million At $1 Billion Valuation To Scale AI-Native Industrial Robots
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