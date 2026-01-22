|
22.01.2026 06:31:28
Standard Capital Markets mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Standard Capital Markets hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 INR. Im Vorjahresviertel hatte Standard Capital Markets -0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 583,1 Millionen INR – ein Plus von 150,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Capital Markets 232,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
