Standard Capital Markets stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Standard Capital Markets präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 741,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 828,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at