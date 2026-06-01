Standard Capital Markets stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Standard Capital Markets hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,32 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Capital Markets 0,420 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Standard Capital Markets mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 594,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 213,52 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,340 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,170 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,96 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 517,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 640,50 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at