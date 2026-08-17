Standard Capital Markets vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Standard Capital Markets hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,26 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 108,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 84,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 680,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at