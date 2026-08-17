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17.08.2026 06:31:29
Standard Capital Markets vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Standard Capital Markets hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,26 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 108,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 84,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 680,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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