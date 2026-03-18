Standard Chartered Bank (Ghana): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Standard Chartered Bank (Ghana) äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 GHS gegenüber 1,05 GHS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 480,3 Millionen GHS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,6 Millionen GHS umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,97 GHS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,31 GHS je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,02 Milliarden GHS – eine Minderung um 1,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,06 Milliarden GHS eingefahren.

Redaktion finanzen.at