Standard Chartered Bank (Ghana) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Standard Chartered Bank (Ghana) ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Standard Chartered Bank (Ghana) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 GHS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,840 GHS je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 420,3 Millionen GHS, gegenüber 583,0 Millionen GHS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,91 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at