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20.03.2026 06:31:28
Standard Chartered Bank Kenya stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Standard Chartered Bank Kenya hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 6,90 KES gegenüber 11,05 KES je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered Bank Kenya im vergangenen Quartal 10,94 Milliarden KES verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered Bank Kenya 15,05 Milliarden KES umsetzen können.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,47 KES für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 52,65 KES je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 46,24 Milliarden KES beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 58,38 Milliarden KES umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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