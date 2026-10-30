Standard Chartered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Standard Chartered stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,74 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Standard Chartered einen Umsatz von 10,09 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,65 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at