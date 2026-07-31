Standard Chartered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Standard Chartered hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 10,32 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD sowie einem Umsatz von 5,64 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at