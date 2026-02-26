Standard Chartered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Standard Chartered präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,19 Prozent zurück. Hier wurden 9,63 Milliarden USD gegenüber 10,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,746 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,89 Milliarden USD gesehen hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,92 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered ein Gewinn pro Aktie von 2,83 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 40,49 Milliarden USD, gegenüber 42,16 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,96 Prozent präsentiert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 4,35 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 20,92 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at