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29.10.2026 06:31:29
Standard Chartered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Standard Chartered präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,51 GBP gegenüber 0,330 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,99 Milliarden GBP umgesetzt, gegenüber 7,53 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,614 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5,65 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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