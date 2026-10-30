Standard Chartered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Standard Chartered hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,59 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 3,88 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 1 026,68 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 886,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at