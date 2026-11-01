Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.11.2026 14:35:00

Standard Chartered Predicts the Stablecoin Market Will Hit $2 Trillion by 2030. These Are the 3 Stablecoins Investors Need to Know.

As a group, stablecoins, which are crypto tokens that track the value of a fiat currency like the dollar, were worth a hair over $299.2 billion as of Oct. 28, up from $131.9 billion five years ago. In an Oct. 14 report, the bank Standard Chartered estimated that the stablecoin market will reach a total value of $2 trillion by 2030.

Of course, that deadline is two years later than when the bank first forecast the market would hit $2 trillion. As the market grows, it will likely create winners and losers along the way.

With that in mind, here are the three stablecoins that you should probably be familiar with if you plan to invest in crypto.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Standard Chartered plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Standard Chartered plc 24,77 -2,52% Standard Chartered plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:43 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15:40 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen