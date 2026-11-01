Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
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01.11.2026 14:35:00
Standard Chartered Predicts the Stablecoin Market Will Hit $2 Trillion by 2030. These Are the 3 Stablecoins Investors Need to Know.
As a group, stablecoins, which are crypto tokens that track the value of a fiat currency like the dollar, were worth a hair over $299.2 billion as of Oct. 28, up from $131.9 billion five years ago. In an Oct. 14 report, the bank Standard Chartered estimated that the stablecoin market will reach a total value of $2 trillion by 2030.
Of course, that deadline is two years later than when the bank first forecast the market would hit $2 trillion. As the market grows, it will likely create winners and losers along the way.
With that in mind, here are the three stablecoins that you should probably be familiar with if you plan to invest in crypto.
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