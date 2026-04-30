Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|
30.04.2026 07:19:15
Standard Chartered profit jumps 17%, books US$190 million charge on Iran war
The upbeat results highlight how European banks have so far been able to shrug off the direct impact of the war on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
30.04.26
|Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
30.04.26
|LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: Standard Chartered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.04.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Standard Chartered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Standard Chartered plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!