Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Dividende steigt
|
24.02.2026 16:31:00
Standard Chartered revidiert Gewinnprognose - Aktie dreht ins Minus
Im vergangenen Jahr verbesserte sich der auf die Aktionäre entfallene Gewinn um ein Viertel auf 5,1 Milliarden Dollar (4,3 Milliarden Euro). Dabei halfen allerdings unter anderem auch eine gesunkene Steuerlast sowie geringere Wertberichtigungen. Der operative Gewinn stieg um 7 Prozent. Vor allem im vierten Quartal verfehlte das Zahlenwerk dabei die Markterwartungen, unter anderem aufgrund eines schwachen Handelsgeschäfts.
Für 2026 erwartet das Institut zu konstanten Wechselkursen nun nur noch ein Wachstum des operativen Gewinns am unteren Ende der Spanne von 5 bis 7 Prozent, nachdem bislang das obere Ende im Plan gestanden hatte.
Und auch abseits des Tagesgeschäfts läuft es bei den Briten gerade nicht rund: Das laufende Kostenprogramm dürfte statt zuvor avisierten 1,5 lediglich 1,3 Milliarden Dollar einsparen. Außerdem kündigte vor zwei Wochen überraschend Finanzchef Diego De Giorgi. Er war zwar erst seit zwei Jahren bei dem Institut, galt aber als wichtiger Treiber der Kosteneinsparungen. Der Manager wurde daher auch als möglicher Nachfolger von Chef Winters gehandelt, der seit bald 11 Jahren an der Bankspitze steht.
Im Mai will Standard Chartered einen Kapitalmarkttag abhalten und dann auch einen mittelfristigen Ausblick geben.
/lew/err/mis
LONDON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
16:26
|ROUNDUP: Standard Chartered Bank senkt Gewinnprognose - Aktienrückkaufprogramm (dpa-AFX)
|
15:59
|Optimismus in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05:41
|Standard Chartered launches $1.5bn buyback weeks after finance chief’s exit (Financial Times)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: Standard Chartered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)