Standard Chartered Sees 50x Gains Ahead for This Surging Crypto. Here's Why It Could Be Worth a Closer Look.

Real-world asset (RWA) tokenization remains one of the fastest-growing market opportunities within the crypto industry. In turn, this rapid growth is opening up all sorts of new investment options for investors.

One of the most promising options is Arbitrum (CRYPTO: ARB), a cryptocurrency that launched in 2021. It's growing by leaps and bounds right now, and Standard Chartered predicts it will soar to $10 by 2030. Based on its current price of approximately $0.20, there's the potential for an eye-popping 50x gain.

The tokenized asset market is currently worth $340 billion, but Standard Chartered sees this number ballooning to $4 trillion by 2030. There will be a massive land grab, as traditional finance firms rush to bring their financial assets on-chain.

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