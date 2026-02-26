Standard Chartered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Standard Chartered hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,82 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,78 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 858,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 856,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,03 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 11,82 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3 520,87 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3 525,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at