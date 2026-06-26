Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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26.06.2026 19:33:00

Standard Chartered Thinks This Under-the-Radar Crypto Is Going to Skyrocket 30x in Price. Is It Worth a Closer Look?

Standard Chartered (LSE: STAN) recently identified a cryptocurrency it expects to soar over the rest of the decade, and it's not one of the big names. It's Uniswap (CRYPTO: UNI), the native token of the Uniswap decentralized exchange.Uniswap trades at nearly $3 at the time of this writing (June 25), but Standard Chartered sees it as a cryptocurrency that could explode, setting a price target of $100 by the end of 2030. While a rise like that is certainly possible for a cryptocurrency, it's worth analyzing how realistic this forecast is if you're considering an investment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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