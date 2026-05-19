Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
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19.05.2026 04:50:55
Standard Chartered to cut thousands of roles as AI use increases
The UK-headquartered banking giant aims to move some of the effected workers to other roles in the business.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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