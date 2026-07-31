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31.07.2026 06:31:29
Standard Chartered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Standard Chartered hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,58 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,540 GBP je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 7,67 Milliarden GBP – das entspricht einem Abschlag von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,88 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,728 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 5,64 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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