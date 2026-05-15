Standard Glass Lining Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Standard Glass Lining Technology hat am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,66 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,27 Milliarden INR ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,01 INR gegenüber 3,47 INR im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Standard Glass Lining Technology 7,74 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at