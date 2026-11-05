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05.11.2026 06:31:28
Standard Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Standard Industries hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Standard Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,91 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,030 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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