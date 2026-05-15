Standard Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Standard Industries lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Standard Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,12 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,100 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 97,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,4 Millionen INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,030 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -2,100 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Standard Industries 343,31 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 276,47 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at