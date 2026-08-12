Standard Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Standard Industries äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,50 INR, nach -0,160 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1734,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,93 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 105,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at