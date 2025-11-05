Standard Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Standard Industries ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Standard Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,03 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Standard Industries mit einem Umsatz von insgesamt 63,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 40,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at