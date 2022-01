Standard Lithium: Geht es wieder los?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

2022 war bislang kein gutes Jahr für Anleger in Lithium-Aktien gewesen. Die Papiere standen deutlich unter Druck. So verlor beispielsweise Standard Lithium vom Top Anfang November über 50 Prozent an Wert. Anderen Lithiumaktien erging es nicht viel besser. Albemarle beispielsweise verlor knapp ein Drittel an Wert. Hier machte sich die Wahl in Chile negativ bemerkbar. Zudem soll einen Covid-Ausbruch auf einer Anlage von Albemarle in West-Australien gegeben haben.Doch in den vergangenen Tagen schöpften Lithiumanleger wieder ein wenig Hoffnung. In einem nach wie vor herausfordernden Umfeld für Aktien konnten die Papiere wieder leicht zulegen. Interessant ist sicherlich, dass die kleineren Unternehmen sogar größere Sprünge vollzogen haben als die großen Produzenten. Das dürfte sicherlich auch damit zusammenhängen, dass bei ihnen die Abschläge im Vorfeld meist deutlicher ausgefallen waren.Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf Standard Lithium: Die Aktie hat nach einem Abverkauf von 12,50 Kanadische Dollar auf 7,50 Kanadische Dollar seit Jahresbeginn eine erste deutliche Gegenbewegung gezeigt. Aus charttechnischer Sicht ist damit aber noch nichts gewonnen. Die Aktie war nach diesem Kursrutsch deutlich überverkauft, damit ist die Bewegung der vergangenen Tage zunächst einmal eine überfällige technische Gegenbewegung. Worauf kommt es jetzt an?Freilich wäre es schön, wenn man den Bereich rund um 10 Kanadische Dollar zurückerobern könnte. Doch technisch wäre es noch wichtiger, dass der nächste Rücksetzer über dem Januar-Tief hält und die anschließende Aufwärtsbewegung dann das Hoch aus dieser Bewegung übertrifft. Damit hätte das Papier ein höhere Tief und ein höheres Hoch gemacht – ein Zeichen, dass die Bullen wieder eine neue Aufwärtsbewegung starten wollen. Bis es soweit ist, sollten Anleger noch etwas Vorsicht walten lassen, auch wenn die aktuellen Kurse angesichts der fundamentalen Rahmenbedingungen mittelfristig gute Einstiegskurse sein sollten.Wer ein Investment in den mitunter sehr volatilen Lithium-Einzelwerten scheut, greift zu einem Produkt auf den Best of Lithium Index. Mit dem Index-Zertifikat DA0AAS kann man den Index mit seinen elf Werten annähernd 1:1 nachbilden. Weitere Informationen inklusive der aktuellen Zusammensetzung zum Best of Lithium Index finden Sie hier.