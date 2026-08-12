Standard Lithium stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Standard Lithium hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at