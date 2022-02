Standard Lithium wird attackiert - Aktie massiv unter Druck

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der kanadische Lithium-Explorer und künftige Produzent Standard Lithium gerät am Donnerstag-Nachmittag massiv unter Druck. Die Aktie verliert zum US-Börsenstart mehr als 20 Prozent auf den tiefsten Stand seit vergangenem Herbst. Dahinter steckt offenbar ein erneuter Angriff eines Leerverkäufers. Bereits im November war Standard Lithium Ziel einer Shortseller-Attacke. Damals hatte der Shortseller Blue Orca Capital verkündet, dass man eine Short-Position in der Aktie aufgebaut hat. Der Aktienkurs rutschte in einem Abverkauf von 12,50 Kanadische Dollar auf etwa 7,50 Kanadische Dollar ab. Im deutschen Handel sackte die SLI-Aktie seinerzeit auf etwa 7 Euro ab. Heute rutscht der Wert zeitweise auf unter 5 Euro ab (siehe Chart). Standard Lithium konterte damals mit dem Einstieg eines strategischen Investors. Die Koch Investments Group stieg mit 100 Millionen Dollar bei den Kanadiern ein, die in Süd-Arkansas ihr El-Dorado-Projekt vorantreiben (DER AKTIONÄR berichtete). Erst in der vergangenen Woche hatte Koch Minerals einen Abnahmevertrag über Lithium mit Standard Lithium geschlossen. Diesmal steckt offenbar Hindenburg Research hinter der neuerlichen Attacke. Der Leerverkäufer hatte im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass CEO Trevor Milton beim Elektrofahrzeug-Hersteller Nikola gehen musste. Nun behauptet Hindenburg, dass Vorstand Robert Mintak an neun Unternehmen beteiligt gewesen ist, die durchschnittlich 97 Prozent verloren haben. Sein Partner wird zudem der betrügerischen Aktienförderung beschuldigt.