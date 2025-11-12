Standard Lithium: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Standard Lithium lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls 0,040 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at