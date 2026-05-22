Standard Metals Processing legte Quartalsergebnis vor

Standard Metals Processing hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at