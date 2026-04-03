Standard Metals Processing: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Standard Metals Processing äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Metals Processing ein EPS von -0,430 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at