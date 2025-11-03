Standard Motor Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Standard Motor Products hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,170 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 498,8 Millionen USD gegenüber 399,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at