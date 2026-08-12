Standard Premium Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Standard Premium Finance hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at