Standard Premium Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Standard Premium Finance hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 3,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at