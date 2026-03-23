Standard Premium Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Standard Premium Finance veröffentlichte am 20.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent auf 3,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,290 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Standard Premium Finance ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,47 Millionen USD – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Standard Premium Finance 12,14 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at