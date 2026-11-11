Standard Premium Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Standard Premium Finance hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at