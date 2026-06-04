Standard Strategies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Standard Strategies äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Strategies -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at