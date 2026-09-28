Standard Uranium präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Standard Uranium gab am 25.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at