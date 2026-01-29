29.01.2026 06:31:29

StandardAero präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

StandardAero lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat StandardAero in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,61 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,243 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,56 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,837 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 6,02 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen