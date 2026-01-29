StandardAero präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

StandardAero lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat StandardAero in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,61 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,243 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,56 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,837 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 6,02 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at