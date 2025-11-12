StandardAero stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

StandardAero hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Milliarden USD – ein Plus von 20,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem StandardAero 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at