DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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20.10.2026 13:05:38
Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post möchte das Porto für einen Standardbrief zum Jahreswechsel um 20 Cent auf 1,15 Euro anheben. Das gab der Logistiker in Bonn bekannt und begründete das mit sinkenden Briefmengen und höheren Kosten./wdw/DP/jha
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
20.10.26
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
|
20.10.26
|Deutsche Post: Porto für Standardbriefe soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (Spiegel Online)
|
20.10.26
|ROUNDUP: Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,62
|0,42%
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