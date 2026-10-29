Standex International CorpShs Aktie
WKN: 856956 / ISIN: US8542311076
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29.10.2026 21:05:07
Standex International Corp Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Standex International Corp (SXI) released earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $24.166 million, or $1.98 per share. This compares with $15.056 million, or $1.25 per share, last year.
Excluding items, Standex International Corp reported adjusted earnings of $29.268 million or $2.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $232.575 million from $217.431 million last year.
Standex International Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $24.166 Mln. vs. $15.056 Mln. last year. -EPS: $1.98 vs. $1.25 last year. -Revenue: $232.575 Mln vs. $217.431 Mln last year.
Non-GAAP Values are from continuing operations
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