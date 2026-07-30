Standex International CorpShs Aktie
WKN: 856956 / ISIN: US8542311076
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30.07.2026 22:14:18
Standex International Corp Q4 Income Rises
(RTTNews) - Standex International Corp (SXI) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $20.479 million, or $1.69 per share. This compares with $14.826 million, or $1.23 per share, last year.
Excluding items, Standex International Corp reported adjusted earnings of $29.706 million or $2.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.8% to $228.251 million from $222.049 million last year.
Standex International Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.479 Mln. vs. $14.826 Mln. last year. -EPS: $1.69 vs. $1.23 last year. -Revenue: $228.251 Mln vs. $222.049 Mln last year.
Non-GAAP Values are from continuing operations
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