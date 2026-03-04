Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
04.03.2026 17:30:48
Standort Wolfsburg stärken: VW-Betriebsrat fordert mehr Durchgriff des Konzerns - Golf 9 kommt
Auch die neunte Generation des Golf wird am Mittellandkanal gebaut. Auf der Betriebsversammlung zeigt der Konzern der Belegschaft schon einmal die Silhouette. Die Arbeitnehmervertreter rufen dabei den Vorstand auf, die einzelnen Marken wieder an die enge Leine zu nehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
13:02
|VW-Konzern erreicht Marke von vier Millionen E-Autos (dpa-AFX)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|95,25
|-0,57%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,26
|-0,34%
