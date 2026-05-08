HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
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08.05.2026 16:15:01
Stanford Trustees Exited HeartFlow Stock for $8.5 Million. Here's What That Means for Investors.
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 7, 2026, the Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University disclosed a complete exit from HeartFlow (NASDAQ:HTFL), selling 312,234 shares.The estimated value of this transaction was $8.48 million, calculated using the average closing price from January 1 to March 31, 2026. The quarter-end value of the position declined by $9.10 million, incorporating both trading activity and market movement.HeartFlow, Inc. operates at the intersection of healthcare and technology, offering advanced solutions for cardiovascular diagnostics. The company leverages artificial intelligence and computational modeling to deliver precise, non-invasive assessments of coronary artery disease.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu HeartFlow Incorporation Registered Shs
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29.04.26
|Erste Schätzungen: HeartFlow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu HeartFlow Incorporation Registered Shs
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