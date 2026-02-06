Stanley Black Decker: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Stanley Black Decker hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Stanley Black Decker -2,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,74 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,68 Milliarden USD.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,65 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -2,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,12 Prozent auf 15,13 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at