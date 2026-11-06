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06.11.2026 06:31:28
Stanley Black Decker mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stanley Black Decker lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,73 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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