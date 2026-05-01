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01.05.2026 06:31:29
Stanley Black Decker stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Stanley Black Decker hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 USD, nach 0,600 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stanley Black Decker im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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